أرسنال يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

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فاز فريق أرسنال على نظيره ليستر سيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح التهديف لصالح أرسنال اللاعب جابرييل في الدقيقة الـ5 من عمر المباراة، ولحقه إيميلي سميث روي وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يحل ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة فقط.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يواجه ليفربول نظيره برايتون ضمن منافسات نفس الجولة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، ويلعب نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، بينما يستضيف توتنهام نظيره مانشستر يونايتد.