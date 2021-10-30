أخبار عاجلة

أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام -
ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد -
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل -
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد -
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية -
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول -
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند -
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد -
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA -
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أرسنال يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

Print
أرسنال يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي أرسنال يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق أرسنال على نظيره ليستر سيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح التهديف لصالح أرسنال اللاعب جابرييل في الدقيقة الـ5 من عمر المباراة، ولحقه إيميلي سميث روي وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يحل ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة فقط.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يواجه ليفربول نظيره برايتون ضمن منافسات نفس الجولة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يواجه مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، ويلعب نيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، بينما يستضيف توتنهام نظيره مانشستر يونايتد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
آخرهم تشافي.. 5 أساطير عادوا لتدريب أنديتهم في العقد الماضي

آخرهم تشافي.. 5 أساطير عادوا لتدريب أنديتهم في العقد الماضي

خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

قطر تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطر تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية