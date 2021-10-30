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قال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق وزارة القوى العاملة مبادرة «سجل نفسك» لتسجيل العمالة المصرية من خلال الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، يعكس حرص الدولة في توفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، وايضًا حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجًا منهم عبر جملة من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشى، فضلًا عن الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الداخل والخارج وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم.

أضاف «عمار» أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت أهتمامًا كبيرًا لعمال مصر في الداخل والخارج على كافة المستويات، حيث وضعت العامل المصرى في مكانته الصحيحة باعتباره هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن نجاح الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة مكنتها من زيادة قدرتها على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وإطلاق العديد من المبادرات مثل «حياة كريمة وتكافل وكرامة»، موضحًا أن تحقيق زيادة في حجم الناتج المحلى يؤدى لزيادة معدل النمو الاقتصادى، وبالتالى يزيد من قدرة الدولة في زيادة المخصصات التي يتم توجيهها لبرنامج الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا مما يعزز من البيئة الملائمة للعامل وللإنتاج بكافة القطاعات.

وتابع: «حجم المخصصات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا ببرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام الحالي وصلت إلى 283 مليار جنيه يشملها دعم السلع التموينية والتأمين الصحى وحياة كريمة وتكافل وكرامة، وبنهاية العام الماضي قدمت الدولة دعم نقدي لـ1.3 مليون من العمالة غير المنتظمة، ودعمت قرابة الـ 4 مليون أسرة بحزم غذائية، وقدمت 20 مليون خدمة بتكلفة تزيد على 1.7 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يعكس جهود القيادة السياسية في توفير شبكة حماية متكاملة للمواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف محاربة الفقر والعوز والارتقاء بجودة حياة الأسر الأولى بالرعاية».