جمعية مصنعي القاهرة الجديدة تبحث مشكلات مستثمري القطامية

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تواجه المنطقة الصناعية بالقطامية العديد من التحديات والمعوقات التي يجب مواجهتها مثل عدم اكتمال المرافق من طرق وكهرباء ومياه وترخيص الاراضي وتخصيصها وتعدد جهات الولاية عليها من تنمية صناعية ومحافظة وغيرها.

جمعية مصنعي القاهرة الجديدة برئاسة محمد عويضة عقدت اجتماعا مع مستثمري المنطقة الصناعية بالقطامية لبحث سبل حل عدد من المشكلات المتفاقمة بالمنطقة بالرغم من الطلبات المتكررة من مصنعي ومستثمري القطامية لحلها وتسيير عجلة الانتاج.

ورصد محمد عويضة العديد من التحديات التي تواجه المنطقة مثل تعدد جهات الولاية من محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية مناشدا بسرعة حل مشاكل المناطق الصناعية لتعود للعمل بكامل قوتها قبل البدء في انشاء مناطق صناعية جديدة تواجه نفس المشكلات.

وكشف عويضة عن مشاكل في حالة الطرق وغلق المدخل الرئيس بعمارات سكنية لأحد المشروعات السكنية والقاء مخلفات المباني وعدم وجود إنارة للطرق أو رصف.

وأضاف أن هناك تحسن في بعض الملفات ولكن نحتاج إلى سرعة النظر في مختلف المشكلات التي التي تواجه المنطقة الصناعية.

وأوضح أن أي استثمارات أو تمويلات من البنوك أو بعض المستثمرين ستجد صعوبة بسبب ضعف البنية التحتية أو بمعنى ادق عدم اكتمالها كما ان مشكلات التراخيص وتراخيص المباني تمثل عائقا كبيرا أمام عمليات التمويل، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الجمعية كل مجموعة تهتم بالتواصل وحل أي معوقات في تخصصها مثل تشكيل لجنة الكهرباء واخرى للمياه وهكذا.

وأشار المهندس محمد ممثل مستثمري القطامية بالجمعية أن مشكلة الولاية بين الأحياء والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية والجهاز مشكلة يجب حلها بقرارات قاطعة واضحة تحدد الجهات المعنية بدلا من تفرق الولاية للمنطقة الصناعية بالقطامية مما ادي لاهمالها.

وأوضح المهندس محمد أمين ممثل مستثمري القطامية خلال الاجتماع اهمية بدء الاندماج والانضمام لجمعية مصنعي القاهرة الجديدة تحت إسم جمعية مصنعي القاهرة الجديدة فرع القطامية حتي يكون هناك كيانا معبرا عن مشكلاتهم على ان يتم انشاء مقرا مناسبا ملحق به قاعة اجتماعات كمقر للجمعية بالقطامية من اجل اظهار دور منظمات المجتمع الصناعي لتحقيق استقرار وبيئة صناعية هادئة ومرنة تساعد المستثمرين بتلك المنطقة على ضخ استثمارات بدون أي معوقات.

وأعلن اللواء فتحي غنيم مدير عام جمعية مصنعي القاهرة الجديدة انه تم التوافق على تشكيل لجنة لمشاكل المياه يتولاها محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة من اجل خلق حلول لاصحاب الحقوق ومساعدة المصنعين والمستثمرين.

وأكد احمد فرج عضو مستثمري القطامية على تشكيل لجنة لمشاكل الكهرباء برئاسة المهندس محمد امين لايجاد حلول لعدم دخول الكهرباء ومعالجة مشكلات مقايسات الكهرباء الجزافية التي ستتسبب في غلق الكثير من المصانع والمراكز الخدمية بالمنطقة.

ودعا إلى ضرورة ايجاد اماكن لمحولات الكهرباء خاصة أن المستثمرين بالقطامية سددوا كامل مستحقات المرافق منذ سنوات طويلة ولم يتم توفير المرافق اللازمة بشكلها الكامل حتى الآن.

واتفق المشاركون بالاجتماع على دعوة محافظ القاهرة ورئيس هيئة التنمية الصناعية للاجتماع معهم على ارض الواقع حتى يشاهدوا بأنفسهم حالة المنطقة الصناعية على الطبيعة ورصد المعوقات التي تواجه المصنعين والاستثمار بهذه المنطقة.