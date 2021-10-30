محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية

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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبني مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمدينة الزقازيق، لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين والإستفادة من الأنشطة التي يقدمها المركز، مشيداً باستخدام الشركة المنفذة للتصميمات الهندسية الحديثة، والتي تتماشي مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس المسؤول عن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة القاعات العلوية بعدد 3 قاعات، وكذلك إنشاء بوابة جديدة وعمل رامب لذوي الهمم، وإعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة وتطوير الدور الأرضي، حيث تم تغيير شبكتي الكهرباء والصرف الصحي، وعمل أسقف معلقة وتجليد للحوائط بخشب ديكوري، وعمل مظلة أعلي مدخل الدور الأرضي لعدم تسرب مياه الأمطار ،بالإضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل الأثاث بالمكاتب وقاعات التدريب.

أوضح محافظ الشرقية أن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للمحافظة، يهدف إلى«نشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر لدعم جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقا لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وقياس أثر التدريب وفاعليته على الفرد والمؤسسة، وتقديم الإستشارات التدريبية في مجالي التدريب المباشر والإفتراضي، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وإعداد مدربين طبقا للمعايير الدولية»؛ وذلك للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة مبني هيئة الرقابة الإدارية القديم، والذي تم تسليمه للمحافظة، والإستفادة منه بنقل عدد من إدارات الديوان به، حيث شملت الأعمال صيانة كاملة للصرف الصحي والكهرباء، ورفع كفاءة الحوائط وطلاء المبني.