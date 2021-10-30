★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدة اجتماعت خلال الأسبوع الجاري، بدء من غد الأحد، تزلمان مع انعقاد الجلسات العامة تناقش خلالها عدة مووضعات، حيث تناقش خلال اجتماع الاحد، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات، وكيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية.

وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية. بالاضافة إلى خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين. وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

كما تناقش اللجنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق. وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.