أخبار عاجلة

أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام -
ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد -
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل -
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد -
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية -
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول -
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند -
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد -
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA -
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

اختبار جديد يحدد كمية الأنسولين لمرضى السكري (تفاصيل)

Print
اختبار جديد يحدد كمية الأنسولين لمرضى السكري (تفاصيل) اختبار جديد يحدد كمية الأنسولين لمرضى السكري (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل العلماء إلى اختبار جديد من شأنه أن يساعد مرضى السكري من النوع الأول، في اكتشاف كمية الأنسولين التي ينتجها جسم المريض، وبالتالي تحديد النسبة التي يتعاطاها منه.

ويعد هذا الاختبار ابتكارا جديدا يحرر بعض مرضى السكري من الحاجة إلى الأنسولين،، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، مؤكدة أن اسكتلندا ستصبح أول دولة في العالم تستخدم اختبار الدم لتحديد نسبة الأنسلوين التي يحتاجها الجسم، عن طريق فحص نسبة بروتين معين يسمى «سي بيبتايد»، حيث يفرز الجسم الإنسلوين ويفرز أيضا بروتين سي بيبتايد.

ويساعد قياس مستوى البروتين على تحديد كمية الإنسلوين التي يحتاجها المريض، حيث سمح اختبار طبق على عدد من المرضى الذين كانوا يأخذون الأنسولين لسنوات بالتوقف أو الحد من تناول الإنسولين.

كما رفع الفحص من دقة تشخيص مرض السكري من النوع الأول، كما أنه يميز بسهولة بين نوعي مرض السكر 1 و2.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
آخرهم تشافي.. 5 أساطير عادوا لتدريب أنديتهم في العقد الماضي

آخرهم تشافي.. 5 أساطير عادوا لتدريب أنديتهم في العقد الماضي

خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

خبير بيئي يطالب بتجميع مياه السيول في خزانات وإستخدامها في الزراعات الموسمية

نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

نورويتش سيتي يقيل مدربه بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

قطر تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قطر تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية