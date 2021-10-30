اختبار جديد يحدد كمية الأنسولين لمرضى السكري (تفاصيل)

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توصل العلماء إلى اختبار جديد من شأنه أن يساعد مرضى السكري من النوع الأول، في اكتشاف كمية الأنسولين التي ينتجها جسم المريض، وبالتالي تحديد النسبة التي يتعاطاها منه.

ويعد هذا الاختبار ابتكارا جديدا يحرر بعض مرضى السكري من الحاجة إلى الأنسولين،، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، مؤكدة أن اسكتلندا ستصبح أول دولة في العالم تستخدم اختبار الدم لتحديد نسبة الأنسلوين التي يحتاجها الجسم، عن طريق فحص نسبة بروتين معين يسمى «سي بيبتايد»، حيث يفرز الجسم الإنسلوين ويفرز أيضا بروتين سي بيبتايد.

ويساعد قياس مستوى البروتين على تحديد كمية الإنسلوين التي يحتاجها المريض، حيث سمح اختبار طبق على عدد من المرضى الذين كانوا يأخذون الأنسولين لسنوات بالتوقف أو الحد من تناول الإنسولين.

كما رفع الفحص من دقة تشخيص مرض السكري من النوع الأول، كما أنه يميز بسهولة بين نوعي مرض السكر 1 و2.