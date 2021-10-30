سلمه وثيقة بتوقيع شيخ الأزهر.. بابا الفاتيكان يبحث العلاقات «الودية» مع رئيس وزراء الهند

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استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم السبت، رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، في أول لقاء من نوعه بين بالزعيمين .

وأعلن الفاتيكان في بيان له اليوم أن زيارة مودي للبابا جاءت قبل مشاركته في اجتماع قمة العشرين المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، وذلك قبل مؤتمر قمة الأطراف كوب 26 للتغيرات المناخية، والذي تعقده الأمم المتحدة في مدينة جلاسجو الأستكتلندية .

واستمرت زيارة مودي للفاتيكان نحو ساعة، في حين أهدى رئيس الوزراء الهندي شمعدانا فضيا للبابا وكتابا حول الالتزام بالحفاظ على البيئة، بينما اهداه البابا لوحة برونزية منقوش عليها عبارة «الصحراء سوف تصبح جنة»، إلى جانب مجلدات من الوثائق البابوية، ورسالة البابا من إجل اليوم العالمي للسلام ووثيقة حول الإخوة الإنسانية، والتي وقعت في 4 فبراير 2019 في أبوظبي من جانب البابا، والدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف .

وقال الفاتيكان في بيان مقتضب إن لقاء البابا مع ناريندرا مودي ركز على «العلاقات الودية» بين الهند والكرسي الرسولي.

في حين وجه المجلس الحبري للحوار بين الأديان «لأصدقائه الهندوس الأعزاء أحر التحيات» بمناسبة عيد الأنوار الديني الهندوسي الذي يقام مطلع نوفمبر، وذلك في في رسالة نشرت الجمعة عشية وصول رئيس الوزراء الهندي إلى الفاتيكان.

كما وجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الدعوة لبابا الفاتيكان فرانسيس لزيارة بلاده، في خطوة وصفت بأنها «بادرة ودية» تجاه الزعيم الروحي ل1،3 مليار كاثوليكي من زعيم الهند التي تعيش فيها غالبية هندوسية، حسبما أكدت وسائل إعلام عالمية .

وكتب مودي على حسابه على تويتر بعد لقاء البابا في الفاتيكان: «كان اللقاء وديا للغاية مع البابا فرنسيس، وأتيحت لي الفرصة لمناقشة العديد من المواضيع معه ودعوته أيضا لزيارة الهند».

واستقبلت مجموعة من الحرس السويسري الخاص بالبابا، رئيس الوزراء الهندي الذي تتهم حكومته القومية الهندوسية بانتظام باضطهاد الأقليات الدينية.

وتعد جلسة السبت أول لقاء بين البابا وناريندرا مودي، حيث وصف وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا قبل يومين، إن اللقاء «مهم للغاية».

وأشار مسؤولون دينيون إلى إن التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية في الهند، حيث تهيمن، الأغلبية الهندوسية، يتزايدان منذ منذ تولي الحزب القومي الهندوسي «بهاراتيا جناتا» الذي يترأسه ناريندرا مودي، السلطة العام 2014.

كما يستهدف العنف مسلمي الهند بوجه خاص، والذين يشكلون 14% من السكان، كما يتعرض له المسيحيون أيضا والذين يشكلون 2% من التركيبة السكانية بالهند.