مجلس جامعة طنطا يقر حوافز جديدة لزيادة النشر بالمجلات الدولية

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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة قد وافق على اقرار حوافز جديدة لزيادة النشر بالمجلات الدولية ودعم البحث العلمى منها رفع الحد الأقصى لمكافأة ‏النشر الدولي إلى١٥٠ ألف جنيه،‏وزيادة مكافأة النشر الدولي في المجلات الدولية ال Q1 من ١٠ آلاف جنية إلى ١٢ ألف جنيه ،وكذلك في المجلات الQ2 من ٨ آلاف جنية إلى ١٠ آلاف جنيها وذلك لدعم باحثى وعلماء جامعة طنطا ،مع تحمل الجامعة تكلفة النشر للناشرين المصريين بحسب عدد المشتركين وبحد أقصى ٢٠٠٠٠ الف جنية لكل من المجلات الدولية Q2،Q1.

كما وافق مجلس الجامعة على منح جائزة مالية قدرها ٢٠٠٠٠ جنيه لكل باحث من ال ١٩ عالما الذين تم ادراج أسمائهم ضمن قائمة أعلى ٢% من علماء العالم، طبقاً لتصنيف جامعة استانفورد والسيفير.

وأضاف أن الجامعة تواصل جهودها في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية موضحاً أن استحداث حوافز جديدة قيمة لتشجيع البحث العلمي وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة مع تقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية وزيادة أعداد المهمات العلمية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذه الحوافز الجديدة تأتى تشجيعاً لعلماء الجامعة على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، مؤكداً أن الجامعة دائما تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

جدير بالذكر أن قائمة أعلى ٢% من علماء العالم، طبقاً لتصنيف جامعة استانفورد والسيفير، قد تم ادراج ١٩ عالما بها من جامعة طنطا هم الدكتور عبدالنبي قابيل «كلية الهندسة»، ‏الدكتور أحمد السباعي «كلية العلوم»، الدكتور مصطفى فهمي حسنين «كلية الهندسة»، الدكتور محمد لبيب سالم «كلية العلوم»، الدكتور الرفاعي قناوي «كلية العلوم»، الدكتور جمال المغربي «كلية الصيدلة»، الدكتور السيد العجوز «كلية الهندسة»، الدكتور صالح شلبي «كلية الهندسة»، الدكتور مصطفى الشيخ «كلية العلوم»، الدكتور مصطفى الصواف «كلية الهندسة»، الدكتور محمد العيسوي «كلية العلوم»، الدكتور محمد عياد «كلية العلوم»، الدكتور عمار الشيخ العيسوي «كلية الهندسة»، الدكتور ناجي طراد «كلية العلوم»، الدكتور ضياء الدين منصور «كلية الهندسة»، الدكتورة أميرة عاشور «كلية الهندسة»، الدكتور إيهاب طوسون «كلية العلوم»، الدكتور أسامة حميدة «كلية العلوم»، والدكتور طارق عامر «كلية العلوم».