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وفد هولندي يبحث الاهتمامات المشتركة مع جامعة كفرالشيخ

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وفد هولندي يبحث الاهتمامات المشتركة مع جامعة كفرالشيخ وفد هولندي يبحث الاهتمامات المشتركة مع جامعة كفرالشيخ

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استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وفد هولندي برئاسة المستشار الزراعي بالسفارة الهولندية بالقاهرة السيد ميلي لينسترا وعضوية السيد مساعد المستشار الزراعى عمر محمد محمد عبداللطيف و3 أساتذة من جامعة واجاناجن الهولندية الدكتور جان آرت والدكتور جيراردوس فيلهلموس والدكتور أنجيل دي ميغيل جارسيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة والدكتور يحيى زكريا عيد، القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور فاروق العايدى، الباحث الرئيسي للمشاريع البحثية المشتركة، مع الجانب الهولندي، والدكتور محمد رجب غانم نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة.

وتأتى الزيارة في إطار متابعة المشاريع البحثية الدولية الممولة من الجانب الهولندي مع كلية الزراعة جامعة كفرالشيخ ومناقشة الاهتمامات البحثية المشتركة خصوصا في مجال التغيرات المناخية والزراعة المستدامة للوقوف على أوجه التعاون المستقبلية.

وزار الوفد الهولندي مزرعة قسم البساتين وموقع الزراعة المحمية بالكلية للتعرف على الإمكانيات المتاحة، كما التقى أعضاء الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس بقسم البساتين والأراضي والهندسة الزراعية بالوفد الزائر.

كفرالشيخ
كفرالشيخ
كفرالشيخ

المصرى اليوم

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