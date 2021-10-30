محافظ الشرقية يتابع تطعيم المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، نتائج حملة «معًا نطمئن ... سجل الآن»، والتي تجوب الشوارع بالقرى والمراكز والمدن والأحياء لتشجيع المواطنين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص وتلقي القاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم، وكذلك حملات تطعيم العاملين بالجهاز الإداري باللقاح، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية متميزة، والحفاظ على صحة العاملين بالحصول على اللقاح في سهولة ويسر دون معاناة ،ولحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين، وتسعى جاهدة إلى تقديم اللقاحات على مستوي الجمهورية من خلال افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات لمجابهة الفيروس والحد من إنتشاره والتغلب عليه، لافتاً إلى أنه تقرر عدم دخول المواطنين غير المطعمين للمنشآت الحكومية بدءا ً من أول ديسمبر 2021 طبقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تخصيص فرق طبية ثابته لتطعيم المواطنين العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار أعمال المراكز الثابتة بمراكز الشباب والمستشفيات ،والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن إجمالي مراكز تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنطاق المحافظة، بلغ 143 مركز منهم 69 مركز لتطعيم للمواطنين، و30 مركز لتطعيم المسافرين، و19 مركز بالنوادي ومراكز الشباب، و25 مركز بالمستشفيات، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تطعيم 130974من العاملين بالتربية والتعليم، و59746 من الطلاب والعاملين بجامعة الزقازيق، و130315 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و85402 من المواطنين المسافرين للخارج، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم 2499351 مواطن منهم 1585559 جرعة أولي، و913792 جرعة ثانية.