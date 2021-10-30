أخبار عاجلة

أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام -
ذكرى البيعة نجران تغني لك الأمجاد -
الجهات الرقابية ترصد أكثر من 50 مخالفًا لقرارات توطين محال الذهب ونظام العمل -
"البياري" يجتمع بأمين سياسة الدفاع بإسبانيا على هامش معرض الأمن الدولي في مدريد -
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية -
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول -
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند -
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد -
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA -
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الشرقية: مبادرة طرح رغيف الفينو بسعر ٤٠ قرش لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

Print
محافظ الشرقية: مبادرة طرح رغيف الفينو بسعر ٤٠ قرش لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين محافظ الشرقية: مبادرة طرح رغيف الفينو بسعر ٤٠ قرش لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات العاملين بالمخابز الآلية التابعة للمحافظة، لإنتاج خبز الفينو بمواصفات جيدة من حيث الشكل والوزن وبسعر مدعم بـ 40 قرش للرغيف، ويُقدم للمواطنين في شكل كيس يضم 5 أرغفة وبسعر جنيهان.

أوضح المحافظ أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، وورود شكاوى من المواطنين تُفيد بقيام أصحاب المخابز السياحية برفع سعر رغيف الخبر مستغلين بدء العام الدراسي الجديد ،وتكالب الأهالي على شراء الخبز الفينو لسد إحتياجات أبنائهم الطلاب.

وكان محافظ الشرقية قد كلف مسؤولي مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة ،بالدفع بسيارات محمله بالخبز الفينو المدعم بسعر 40 قرش، لمدينة بلبيس على مدار الأيام الماضية لسد إحتياجات المواطنين ولمكافحة ومحاربة الغلاء وإرتفاع أسعاره، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية

تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية

حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول

حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد