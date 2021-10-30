محافظ الشرقية: مبادرة طرح رغيف الفينو بسعر ٤٠ قرش لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

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أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات العاملين بالمخابز الآلية التابعة للمحافظة، لإنتاج خبز الفينو بمواصفات جيدة من حيث الشكل والوزن وبسعر مدعم بـ 40 قرش للرغيف، ويُقدم للمواطنين في شكل كيس يضم 5 أرغفة وبسعر جنيهان.

أوضح المحافظ أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل، وورود شكاوى من المواطنين تُفيد بقيام أصحاب المخابز السياحية برفع سعر رغيف الخبر مستغلين بدء العام الدراسي الجديد ،وتكالب الأهالي على شراء الخبز الفينو لسد إحتياجات أبنائهم الطلاب.

وكان محافظ الشرقية قد كلف مسؤولي مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة ،بالدفع بسيارات محمله بالخبز الفينو المدعم بسعر 40 قرش، لمدينة بلبيس على مدار الأيام الماضية لسد إحتياجات المواطنين ولمكافحة ومحاربة الغلاء وإرتفاع أسعاره، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور.