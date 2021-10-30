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دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، بمشاركة ١٤ من أحبار الكنيسة.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية، والتقطت صورة تذكارية لقداسته مع مجمع رهبان الدير.

بدأت بعدها صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس يحنس القصير، والمذبح البحري على اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والقبلي على اسمي الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين، إلى جانب أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وعقب انتهاء التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي وألقى قداسة البابا عظة حملت عنوان «كيف تكون نفسك جميلة؟» وأشار قداسته إلى أننا تكون نفوسنا جميلة بالاتضاع، وطاعة الوصية، وأعمال المحبة.

وهنأ قداسته الأنبا دوماديوس على جهوده في تعمير الدير، وشكر نيافته ومجمع الرهبان وكل العاملين ومن ساهموا ودعموا الدير حتى تم تعميره.

كما افتتح البابا عقب القداس المبنى الجديد لقلالي الرهبان، والتقى معهم وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وحرص قداسته أيضًا على مباركة عمال الدير الذين التقى بهم في لقاء خاص.

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير «يحنس القصير» بطريق العلمين (صور)

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير «يحنس القصير» بطريق العلمين (صور)

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير «يحنس القصير» بطريق العلمين (صور)

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير «يحنس القصير» بطريق العلمين (صور)