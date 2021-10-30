ممنوع من الحركة.. زوجة خالد الصاوي تكشف مستجدات حالته الصحية

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كشفت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، مستجدات حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا جعلته لا يستطيع الحركة.

وقالت مي كريم في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إن خالد الصاوي ممنوع من الحركة بأمر من الطبيب المعالج، حيث يتبقى له شهرا حتى يستطيع التحرك بمفرده، مشيرة إلى أنه يمكث بالمنزل بشكل دائم، وتقتصر حركته على دخول «الحمام» فقط.

وأضافت زوجة خالد الصاوي أنه بعد انتهاء فترة مكوثه بالمنزل، سيخضع لجلسات علاج طبيعي، حتى تعود قدمه إلى طبيعتها، مؤكدة أن حالته النفسية جيدة للغاية، وهو يعتبر هذا المرض ابتلاء من الله له حتى يعرف قيمة الصحة.

وأشارت مي أن الفنان خالد الصاوي ينتظر شفاؤه بفارغ الصبر حتى يستكمل تصوير مشاهده في الأعمال الذي يشارك بها، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من عمل ينتظر عودته ليتم البدء في التصوير.

وكان الفنان خالد الصاوي، فاجأ جمهوره عبر «فيسبوك»، بصورة أعلن من خلالها عن تعرضه لأزمة صحية، حيث ظهر جالسا على كرسي متحرك، وعلق عليها: «ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف.. أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله».

وعقبها، كتب الصاوي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي أصلح ما فكسته بلا قصد/ مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع، وفي قمة التأثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا أميز وأروش وأعمق صلة، ناس بتبعتلي وببعتلها أحلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر، وألحقوا كريم هينتحر عشان بيري هتتجوز.. تاني؟ باختصار.. عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر، وخلال 3 أيام يعود الشقي بقى بأمر الله، ولما قعدت على الكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو، لما شفت الصورة حسيت بشيء، بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة، فقلقتكم بلا داعي سوري جدا.. أهم شيء إن اللي بيننا كل مرة يثبت أصالته، أحبكم أكثر مما تتسع العبارة».