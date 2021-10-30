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صديقة ياسمين صبري ترد على والدها :«افتكرت إن ليك ولاد لما بقت مشهورة!»

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صديقة ياسمين صبري ترد على والدها :«افتكرت إن ليك ولاد لما بقت مشهورة!» صديقة ياسمين صبري ترد على والدها :«افتكرت إن ليك ولاد لما بقت مشهورة!»

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كشفت الصديقة المقربة للفنانة ياسمين صبري، تفاصيل جديدة حول العلاقة بين ياسمين ووالدها الدكتور أشرف صبري خاصة بعدما نشر مؤخرا صور تجمعه بابنته بغرض الهجوم عليها.

كتبت صديقة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»: «أنا حاسة بغضب شديد جدًا، عمري ما فكرت أرد ولا أتكلم لكن اللي بيحصل ده تهريج بكافة المقاييس، یاسمین أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن، تربطني بها علاقة صداقة وحب وتفاهم وإنسانية بلا حدود اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي أنت مين، أنت كنت فين، أنت جيبت عربية هههههه، أنت صرفت عليها جنيه أنت تعرف إيه عنها».

وأضافت :«أنت شوفتها بس في الكام صورة اللي إنت حاططهم فقط لا غير، إنت محضرتش معاها أي حاجه في حياتها ولا تعرف عنها أي حاجه، إنت سنين تختفي وتظهر يوم في نادي سبورتنج تاخذ صورة وتختفي أنا عشت مع ياسمين في المدرسة وفي النادي طول طفولتي».

وتابعت: «ما أفتكرش إني شفت حد رباها ولا كان معاها غیر کریمة الله يرحمها جدتها، وأمها كانت في الخارج بتشتغل عشان تبعت فلوس عشان تعيش ياسمين في مستوى كويس، طلعتها جدتها رياضية طموحة، ربتها على القناعة تيجي إنت دلوقتي بعد كل ده افتكرت أن ليك أولاد، لما بقت مشهوره، إخص وألف إخص، أنا قرفانة من الآباء اللي بالمنظر ده أنا أفتكر اللي كام مره اللي شفتك فيهم، کنت تشوفنا صدفة وتقعد تتريق علينا وإننا شباب ضايعين بس ربنا كبير حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمينة صبري، كذب تصريحا الأخيرة بشأن أنها لما تراه منذ كانت في الثانية من عمرها، ونشر عدة صور من خطوبتها الأولى .

المصرى اليوم

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