محافظ الشرقية يتابع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار حظر حرق قش الأرز

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، فحص الشكوى الواردة عبر مواقع التواصل الإجتماعى من أهالى منطقة كفر الزقازيق البحرى، بخصوص تصاعد أدخنة حرق مخلفات زراعية خلف مستشفى الرمد.

في هذا السياق، أوضح رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، أنه تم توجيه لجنة لمعاينة الشكوى على الطبيعة، وتبين أنها بكفر الزقازيق البحرى خلف مستشفى الرمد، وتم حصر الأراضى المشتعلة هناك وعددها 3 أراضى زمام جمعية بنايوس الزراعية كل أرض مساحة قراطين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى تسجيل المحاضر داخل قسم شرطة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية إتخذت كافة الإجراءات الإستباقية للحد من ظاهرة حرق قش الأرز، للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء عن طريق توعية المزارعين بأساليب تعظيم الإستفادة الإقتصادية من المخلفات الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز، حيث يتم توقيع غرامات قاسية وعقوبات صارمة على كل من يقوم بحرق قش الأرز، لافتا إلى أن المعنيين بمديرية الزراعة بالتعاون مع مسئولى وزارة البيئة يواصلون على مدار الساعة رصد حصاد جميع الأراضى المزروعة بمحصول الأرز، للتأكد من التخلص الآمن من القش الناتج عنه.