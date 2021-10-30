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وزير الري للمتدربين الأفارقة: دعم القدرات البشرية للمتخصصين لتحسين إدارة الموارد المائية

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وزير الري للمتدربين الأفارقة: دعم القدرات البشرية للمتخصصين لتحسين إدارة الموارد المائية وزير الري للمتدربين الأفارقة: دعم القدرات البشرية للمتخصصين لتحسين إدارة الموارد المائية

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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، عدد (٢٢) من المتدربين من عدد من الدول الافريقية المشاركين في الدوره التدريبية الثانية في مجال «تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية» والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، فيما رحب وزير الري بالمتدربين الافارقة خلال فترة وجودهم في ومشاركتهم في فعاليات اسبوع القاهرة الرابع للمياه.

قال «عبدالعاطى»، إن هذه الدورة تعد أحد الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الافريقية الشقيقة في مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية ادارة الموارد المائية بهذه الدول.

وأضاف وزير الري، أن الدورة التدريبية تحت «تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية» تعقد حاليا بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه، وتستمر فعالياتها حتى يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها بالاضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه.

ويشارك في الدورة التدريبية (٢٢) متدربا من السودان وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا وبوروندى ومالاوى وغانا وبوركينافاسو وتشاد والجابون وغينيا كوناكرى وغينيا بيساو ومالى والنيجر وسيراليون وأنجولا.

المصرى اليوم

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