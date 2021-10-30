أخبار عاجلة

تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية -
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول -
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند -
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد -
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA -
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة -
الملك محمد السادس يؤكد أن دينامية قضية الصحراء لا يمكن توقيفها -
العاهل المغربي : اعتراف أمريكا بالصحراء قرار سيادي -
فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة -
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تؤكد التزامها بدورها بمواجهة الأزمات العالمية لاستقرار أسواق الطاقة

Print
السعودية تؤكد التزامها بدورها بمواجهة الأزمات العالمية لاستقرار أسواق الطاقة تؤكد التزامها بدورها بمواجهة الأزمات العالمية لاستقرار أسواق الطاقة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن تشارك دول مجموعة العشرين القلق بشأن ملف التغييرالمناخي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

جاءت تصريحات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمة بقمة دول مجموعة العشرين في روما، اليوم السبت.

وتابع الملك سلمان، أن ذلك القلق يأتي في ظل مواصلة السعودية تزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكاروالتطوير.

ودعا، إلى تبني حلول أكثراستدامة في ملف الطاقة، مؤكداً التزام المملكة بدورها القيادي في المساهة بالتعافي الاقتصادي العالمي لمواجهة الأزمات العالمية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى

مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية