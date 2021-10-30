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قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن السعودية تشارك دول مجموعة العشرين القلق بشأن ملف التغييرالمناخي وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

جاءت تصريحات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمة بقمة دول مجموعة العشرين في روما، اليوم السبت.

وتابع الملك سلمان، أن ذلك القلق يأتي في ظل مواصلة السعودية تزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكاروالتطوير.

ودعا، إلى تبني حلول أكثراستدامة في ملف الطاقة، مؤكداً التزام المملكة بدورها القيادي في المساهة بالتعافي الاقتصادي العالمي لمواجهة الأزمات العالمية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة.