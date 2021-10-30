مصدر عسكري سوداني لـ «المصري اليوم»: أطراف وطنية تقوم بوساطة لتهدئة الأوضاع

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كشف مصدر عسكري سوداني لـ «المصري اليوم» عن وساطة تجرى حاليًا من بعض الأطراف السودانية بهدف خلق نوع من التهدئة والاستقرار والاتفاق بين الفرقاء في السودان، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة سيتحدد وفقا لما ستسفر عنه هذه ا الوساطة .

وقال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن ما حدث في السودان مؤخرا لا ينبغي اعتباره انقلابا عسكريا بل هو «تصحيح للمسار».

وأضاف البرهان في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية :«من يعتبره انقلابا فهو مخطئ، لأننا موجودون في السلطة، وإذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضا، ولكن ما حدث تصحيح للمسار والعملية الانتقالية».

وأكد البرهان أنه سيتم إعلان اسم رئيس الحكومة السودانية الجديدة وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع وحول الانتقادات الدولية لتحركاته الأخيرة، قال الفريق البرهان «أنه توقع مثل هذه الردود إذ لا يمكن الوثوق بجزء كبير من وسائل الإعلام، ولا يمكن الاعتماد عليها ولا تزال العديد من الحقائق مجهولة».

وأكد البرهان أن الفترة الانتقالية كانت مليئة بالانتهاكات، واستطرد قائلا: «إذا نظرنا إلى الصورة السياسية والاجتماعية في البلاد، فإن المسار الانتقالي كان مليئا بالانتهاكات».

وأضاف البرهان: «الأحزاب لم تستطع تشكيل ائتلاف والتوصل إلى إجماع حول أي موضوع، ولم يتمكنوا من الاتفاق على المجلس التشريعي، ومحافظي الأقاليم، ولا يمكنهم حتى أن يضموا قوى سياسية».

وفيما يخص رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، أوضح البرهان، أن حمدوك أُخرج من مقر إقامته بسبب التهديد بالاعتداء عليه.

وقال: «في الواقع، بدأت عدة مجموعات بالتجمع في منزله عندما كان هناك، لكن عندما شعرنا أن بعض الإجراءات بدأت، أخذناه بعيدًا عن المنزل، وعاد الآن إلى منزله».