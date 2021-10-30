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مايا مرسى تلتقي بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان

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مايا مرسى تلتقي بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان مايا مرسى تلتقي بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان

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على هامش زيارتها إلى جنيف، التقت السيدة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه،، بحضور السيد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والمعنيين بملف داخل مكتب المفوضة السامية.

أشادت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء بالتعاون الوثيق القائم بين المجلس القومي للمرأة والمنظمات الأممية المختلفة لتعزيز وحماية حقوق المرأة والفتاة في مصر، واستعرضت في هذا السياق الطفرة التي حققتها المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، مبرزة ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها الرئيس عبدافتاح السيسى كخارطة طريق للمرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.

بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والسياسات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية في كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف.

استعرضت د. مايا مرسي ما يخص محور المرأة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضي.

المصرى اليوم

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