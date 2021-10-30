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ما هي التوصيات الفنية للنهوض بمحصول قصب السكر خلال شهر نوفمبر؟

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ما هي التوصيات الفنية للنهوض بمحصول قصب السكر خلال شهر نوفمبر؟ ما هي التوصيات الفنية للنهوض بمحصول قصب السكر خلال شهر نوفمبر؟

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر نوفمبر التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية منها بدء برنامج فطام المساحات المرشحة للكسر والتوريد خلال المرحلة الأولى بحيث لا تقل مدة الفطام عن 30 يوم.

وشملت التوصيات الفنية عددا من الإجراءات منها:

البدء في عزيق مساحات الغرس الخريفي وزراعة المحصول المحمل والانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر.

تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى للقصب الخريفي بعد العزيق.

بدء الاستعدادات لبداية موسم العصير بالارتباط مع الأيدي العاملة ووسائل النقل المختلفة طبقاً لخطة الكسر ومراجعة مراقبة التخصصية في ذلك.

استمرار ري مساحات المراحل الأخرى من خطة الكسر والتوريد مع عدم الإسراف فيه حتى لا يرقد المحصول.

استمرار التوعية بعدم تطويش المحصول أو توريقه.

تربيط المساحات المحتمل رقادها من المحصول.

استمرار مكافحة الآفات الحشرية إن وجدت.

المصرى اليوم

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