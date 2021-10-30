وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ القطار الكهربائي

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كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن نسب معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية والتي بلغت نسبتها 95٪ (محطات وكباري المشروع وأعمال السكة).

وأضاف خلال جولته التفقدية لمشروع القطار الكهربائي أنه تم الانتهاء من جميع كباري السيارات بالمشروع (عدد ‏‏4 كباري) وتشغيلها أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 والشروق»، بالإضافة إلى ‏الانتهاء من عدد 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2 .

‏‏كما يشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠‏‏% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس» و«بدر»، كما تم الاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال بورشة القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ التي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا والتي أوشكت على الانتهاء.