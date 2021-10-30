قرار عاجل بشأن صاحب محل ملابس يتلصص على السيدات في البروفة

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس صاحب محل ملابس بمنطقة العمرانية متهم بتصوير السيدات والفتيات خلسة أثناء استخدامهن غرفة البروفة من فتحة سرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ويُدعى «خالد.م»، 32 سنة، دبلوم سياحة وفنادق، صنع فتحة سرية في غرفة البروفة، ليشاهد الفتيات وهن يغيرن ملابسهن، وأثناء ذلك يدخل غرفة مجاورة للبروفة وينظر من تلك الفتحة عليهن أثناء تغيير ملابسهن حتى شاهدته إحدى السيدات وأنهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيًا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه.

وكان الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير فوجئتا بتجسس صاحب المحل عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.