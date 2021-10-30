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تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:36 مساءً
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
الملك محمد السادس يؤكد أن دينامية قضية الصحراء لا يمكن توقيفها
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
العاهل المغربي : اعتراف أمريكا بالصحراء قرار سيادي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى
-
السبت 06 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
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أحدث صيحات التجميل.. صابون طبيعي من حليب الحمير في الأردن
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السبت 30 أكتوبر 2021 03:13 مساءً
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