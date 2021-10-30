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وزير الشؤون الإسلامية يزور عددًا من المساجد التاريخية بالعاصمة الكوسوفية برتشينيا

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استمع إلى شرح موجز عن تاريخها والمراحل التطويرية التي مرت بها

وزير الشؤون الإسلامية يزور عددًا من المساجد التاريخية بالعاصمة الكوسوفية برتشينيا

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عددًا من المساجد التاريخية بالعاصمة بريشتينا بجمهورية كوسوفا، ضمن برنامج زيارته الرسمية الحالية؛ حيث رافَقَه رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ نعيم ترنافا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتيْ ألبانيا وكوسوفا فيصل بن غازي حفظي، وعدد من كبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية بالجمهورية.

وتَجوّل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ والوفد المرافق له بالمساجد ومرافقها، كما استمع إلى شرح موجز عن تاريخها والمراحل التطويرية التي مرت بها.

يشار إلى أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجمهورية كوسوفا لم تقتصر على لقاءات كبار المسؤولين وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية؛ بل شملت زيارة عدد من المساجد والمدارس الإسلامية، ووجدت كل ترحيب من كافة أطياف الشعب الكوسوفي، ومتابعة من مختلف وسائل الإعلام المختلفة بكوسوفا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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