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تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:36 مساءً
حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
غدا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ومعرض النقل الذكي TransMEA
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:35 مساءً
خبيرة تغذية: سمنة البطن أخطر أنواع السمنة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
الملك محمد السادس يؤكد أن دينامية قضية الصحراء لا يمكن توقيفها
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
العاهل المغربي : اعتراف أمريكا بالصحراء قرار سيادي
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:34 مساءً
فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى
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السبت 06 نوفمبر 2021 10:27 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
التقاط صورة جماعية لزعماء دول مجموعة العشرين في روما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 30 أكتوبر 2021 03:05 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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