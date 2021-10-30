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شارك اليوتيوبر أحمد حسن بـ«فلوج» مع زوجته زينب ليسجل يوم ولادتها طفلتهما الثانية، منذ ساعات.

وبدأ الفيديو بانتظار الزوجة لموعد ولادتها داخل المستشفى حتى انتهى المقطع بظهور الطفلة مع زينب.

وسجل تعليق على الفيديو الذي نشره على قناته عبر «يوتيوب»: «فلوق ولادة زينب من داخل المستشفي (صار عنا طفلين)».

وحصل الفيديو على نسبة مشاهدة تخطت المليون مشاهدة وذلك خلال حوالي 14 ساعة.

تلك ليست المرة الأولى، فطالما أطلا أثناء الحمل الأول لزينب حتى أنهما أدخلا ابنتهما الأولى «إيلين» في فيديوهاتهما.

وكانت ضجة وقعت بسبب تعريض ابنتهما إلى مواقف عديدة خلال مقاطع فيديو، سبتمبر 2020.

وأمرت النيابة العامة بحبس أحمد حسن وزينب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استغلال ابنتهما للربح المادي وتعريضها للخطر.

وكان الثنائي قد صرحا في التحقيقات أنهما يقصدان من الفيديوهات التمثيل والربح من خلال الإعلانات، إضافة إلى أن الفيديوهات توثق مراحل ابنتهما العمرية واختبار ذكائها.

وأمرت النيابة العامة بتسليم ابنتهما إيلين إلى جدتها والدة أحمد حسن، مع أخذ تعهد بحسن رعايتها.

وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة قدم بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب منذ أكثر من عام.

وعادا الزوجان لابنتهما على ألا يعاد استغلال الطفلة بفيديوهاتهما ويحافظان على حياتها ونفسيتها.