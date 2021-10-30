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بث مباشر مباراة ليفربول (0) - (0) برايتون .. محمد صلاح يقود الريدز (لحظة بلحظة)

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بث مباشر مباراة ليفربول (0) - (0) برايتون .. محمد صلاح يقود الريدز (لحظة بلحظة) بث مباشر مباراة ليفربول (0) - (0) برايتون .. محمد صلاح يقود الريدز (لحظة بلحظة)

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يواجه ليفربول نظيره برايتون اليوم السبت 30-10-2021، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول ويأمل في التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل محمد صلاح قائمة هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف ومن خلفه الإنجليزي جيمي فاردي برصيد 7 أهداف.

وينطلق اللقاء بين الفريقين ليفربول وبرايتون عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة- ، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة- ، والسادسة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي.

تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قنوات بي إن سبورت بين سبورت وتذاع على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 English

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة فقط.

المصرى اليوم

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