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قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم السبت، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر «يوم المدن العالمي»، أن خروج المؤتمر من الأقصر قلب الحضارة المصرية القديمة، ومدينة الابداع هو شاهد ايضا على التطورات التي شهدته مصر مؤخرا، والنقلة العمرانية والحضارية الحالية التي تؤذن للجمهورية الجديدة.

كما أضاف «عثمان» أن مصر تتجه إلى بناء المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ‘إلي جانب تحديث وتطوير البنية التحتية في مختلف المدن خاصة تلك المدن التي تحمل في طيتها معالم آثريه وحضارية، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمران، واعادة الوجه الحضاري لحياة المصريين، مشيرا إلى إطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائيات.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن التطور العمراني الذي تشهد مصر ينعكس بشكل ايجابي على التجربة السياحية، خاصة مع تنامي القضاء على المناطق غير الآمنة، وتحويلها إلى واقع جديد.

و دعا «عثمان» إلى أن تتحول مدينة الاقصر إلى مركز كبير لاستقبال المؤتمرات خاصة خلال موسم الشتاء، حيث يمكن للزائرين عقد فاعلياتهم مع الاستمتاع بتجربة سياحة ذات طابع ثقافي، مع التعرف على عادات وتقاليد المجتمع المصري والاضطلاع على أهم وأبرز الفنون والحرف، والمشاركة في الرحلات النيلية.

كما أكد رئيس تسويق السياحة الثقافية، أن مؤتمر يوم المدن العالمي ينعش التدفقات الوافد ويفتح الباب لدعم واستعادة سياحة المؤتمرات.