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22 لاعبًا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلي

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22 لاعبًا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلي 22 لاعبًا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلي

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اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق الأهلي في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثامنة مساء غد الأحد على استاد السلام وجاءت القائمة على النحو التالي:
أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى.
احمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو في خط الدفاع.
محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبدالرحمن لعبة وأحمد سعيد ومحمود سيد ومحمد حامد ومحمد هلال ومحمد بسيوني ومحمود قاعود وموسى دياوارا وشادي رضوان في خط الوسط.
فادي فريد وأسامة فيصل في خط الهجوم .
وافتتح فريق البنك الأهلي مشواره في النسخة الـ63 من الدوري العام بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

المصرى اليوم

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