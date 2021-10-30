أحزاب «الحركة المدنية»: إنهاء الطوارئ تستلزم تعديل قوانين الحبس الاحتياطي

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قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، إن إنهاء الطوارئ خطوة إيجابية يلزم استكمالها بإخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وفتح المحال العام.

وذكرت في بيان، السبت، أن الحركة التي تضم أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والعيش والحرية، ناقشت في اجتماع لها، قرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ وهو مطلب الحت عليه منذ نشأتها مع حزمة من المطالب الأخرى المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان تستجيب لمصالح الوطن والشعب.

وتابع البيان: ترى الحركة أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة على هذا الطريق ينبغي استمرارها واستكمالها بما يعزز بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على مبدأ استقلال وتوازن السلطات واحترام الدستور، وتصفية الأوضاع والتدابير الاستثنائية التي تتناقض مع المعايير المتعارف عليها للمجتمع الديمقراطي، القائم على الحق في التعددية والتنوع وتداول السلطة وفقا للمادة 5 من الدستور المصري.

وأضاف البيان: ألحت الحركة المدنية الديمقراطية على هذه المبادئ كضرورة وطنية مصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتوافق مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات مكافحة التمييز والعنف بكل صورهما.

وذكرت الحركة أنها ترى ضرورة استكمال هذه الخطوة وتأكيد مصداقيتها بحزمة من الإجراءات، منها على سبيل المثال، قانون بالعفو العام الشامل عن المعارضين السلميين والمتهمين في قضايا الرأي، وعدم تصديق الرئيس على أحكام محاكم الطوارئ السابقة وفى القضايا المنظورة، ورفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

وقالت الحركة المدنية إنها تطالب أيضًا بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي التي انحرفت عن مسارها كإجراء مؤقت وتحولت إلى اعتقال مقنع عن طريق التدوير والتكدير، والعودة إلى ما كانت عليه هذه القوانين من قبل بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر كحد أقصى وأن يقتصر تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي على الأغراض المخصصة لها أي ضمان عدم العبث بالأدلة وتغيير شهادة الشهود وهروب المتهمين الذين يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع وهى كلها شروط كانت منعدمة في حالة سجناء الرأي بالذات والمعارضين السلميين.

وطالبت الحركة المدنية بالمستشار النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية بحيث يشمل حصرا من يرفعون السلاح ويقدمون الدعم للإرهابيين وفقا لمعايير صارمة منضبطة لا تخلط قضايا الرأي بالمعارضة السلمية بالإرهاب.

كما طالبت بمراجعة التشريعات المتعارضة مع مواد الدستور الخاصة بممارسة حق التنظيم بمنطق الأخطار وليس الترخيص وحقوق الاحتجاج السلمي بمنطق الاتاحة وليس الحظر، وتحقيق التمثيل النيابي بالقوائم النسبية وليست المطلقة، وتوفير ضمانات استقلال القضاء وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب والنقابات وكل منظمات المجتمع المدني وإلغاء كل القوانين والتدابير الاستثنائية المتناقضة مع هذه الحقوق كالرقابة على الانترنيت والمراسلات والاتصالات عموما.

وأكد بيان الحركة المدنية على ضرورة امتداد هذا التوجه لكل الملفات، وعن قناعتها بأن مثل هذا التوجه من شأنه تعزيز الأمن وأن الشعب المصري بكل قواه الحية أثبت دوما أنه الحارس الأمين على مصالح الوطن في مواجهة كل الأعداء.