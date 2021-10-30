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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهم.

كما تم ضبط ٨ قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة ٨ متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4566 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ استمرار الحملات.

المصرى اليوم

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