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شرطة بقيق تسترد 130 ألف ريال استولى عليها مقيم هندي

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شرطة بقيق تسترد 130 ألف ريال استولى عليها مقيم هندي شرطة بقيق تسترد 130 ألف ريال استولى عليها مقيم هندي
قالت: اتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى فرع النيابة

شرطة بقيق تسترد 130 ألف ريال استولى عليها مقيم هندي

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بمحافظة بقيق من استرداد مبلغ (130.000) ريال، بعد قيام مقيم من الجنسية الهندية بالسطو على سكن أحد العاملين في محطة وقود وسرقة المبلغ منه.

وقال "الشهري": أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المبلغ المالي يعود لصاحب النشاط التجاري (محطة الوقود)، وتم القبض على الجاني وتوقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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