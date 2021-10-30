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"الإحصاء الخليجي": قرابة 83 مليون جرعة لقاح معطاة لـ"التعاون" والتعافي بالمملكة 98%

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"الإحصاء الخليجي": قرابة 83 مليون جرعة لقاح معطاة لـ"التعاون" والتعافي بالمملكة 98% "الإحصاء الخليجي": قرابة 83 مليون جرعة لقاح معطاة لـ"التعاون" والتعافي بالمملكة 98%
إجمالي الوفيات خليجيًّا وصل إلى 19.501 وحالات الشفاء من الفيروس 2.492.919

‬ قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 83 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 82.810.546 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.520.948 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.492.919 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.501 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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