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أكد الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، أن الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادى، انعكست بشكل واضح وفعال في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالى الماضى، وفقا لوزارة المالية، وهو الأمر الذي يؤكد صحة عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة رغم قسوتها أحيانا.

وأضاف رئيس نداء مصر، لقد اعلنت وزارة المالية اليوم، أنها سجلت فائضًا أوليًا 1.46٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم خفض العجز الكلى إلى 7.4٪، وبلغ معدل النمو 3.3٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن ذلك ثمرة جهود استمرت على مدار السنوات القلية الماضية.

وشدد رئيس حزب نداء مصر، على ضرورة زيادة اهتمام الحكومة بالفئات الأكثر احتياجا من أبناء الشعب المصري، والعمل على توسيع رقعة النستفيدين من برامج الحكومة الضمانية والمعاشية، حتى تضمن لهم حياة كريمة ولائقة كما يوجه الرئيس السيسي دائما.

وكانت وزارة المالية اصدرت بيانا اليوم، افادت خلاله أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًة النظر إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، الغنى بفرص العمل؛ الأمر الذي يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.