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هل لقاح كورونا يسبب حساسية الجلد ؟.. هاني الناظر يُجيب ()

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هل لقاح كورونا يسبب حساسية الجلد ؟.. هاني الناظر يُجيب (فيديو) هل لقاح كورونا يسبب حساسية الجلد ؟.. هاني الناظر يُجيب ()

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كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، حقيقة تسبب اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الإصابة بحساسية للجلد.

قال «الناظر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، السبت، إن بعض الأجسام يكون لديها استعداد للإصابة بالحساسية، لذلك بعد تلقيهم للقاح المستجد، تظهر لديهم أعراض الحساسية واكون على هيئة طفح جلدي أو حبوب أو رغبة في الحكة.

أضاف: «علاج هذه الحالة يكون سهل جدًا، من خلال تناول قرص مضاد الهيستامين طويل المفعول كل يوم ليلًا لمدة أسبوع، وستختفي المشكلة»، مؤكدًا أن الإصابة بالحساسية عقب تلقي اللقاح أمر وارد لدى البعض وليس الكل.

المصرى اليوم

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