ضبط متهم بالنصب على المواطنين بطنطا

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على آخر والإستيلاء على مبلغ مالى منهبزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص بتضرره منأحد الأشخاص له معلومات جنائية لإدعائه بأن لديه علاقات بالمسؤولين بإحدى الكليات تمكنه من إلحاق نجل الشاكى بالكلية ، وتحصله فىسبيل ذلك على مبلغ مالى نظير إستغلال نفوذه المزعوم ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى.

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.