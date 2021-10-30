أخبار عاجلة

فرشاة الأنفاق لتنظيف كباري المدينة -
مشايخ شمل نجران: الملك سلمان سطر تاريخ السعودية العظمى -
استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب -
"الرياضة" تستعرض تحديثات بروتوكولات القطاع والفئات المسموح لها بالدخول لمنشآتها.. غدًا -
غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة -
"أدبي حائل" ينظم ندوة بعنوان "محجّة.. آفاق وطموحات" في موقع الجبل الأثري -
المغرب يجدد تأكيد دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث -
ملك المغرب: لا نتفاوض على مغربية الصحراء بل نتفاوض على وضع حل لهذا النزاع المفتعل -
جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب كمية من المنشطات الجنسية -
تعليق عصام عبدالفتاح على إعادة ضربة جزاء علي معلول فى مباراة القمة .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بطنطا

Print
ضبط متهم بالنصب على المواطنين بطنطا ضبط متهم بالنصب على المواطنين بطنطا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على آخر والإستيلاء على مبلغ مالى منهبزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص بتضرره منأحد الأشخاص له معلومات جنائية لإدعائه بأن لديه علاقات بالمسؤولين بإحدى الكليات تمكنه من إلحاق نجل الشاكى بالكلية ، وتحصله فىسبيل ذلك على مبلغ مالى نظير إستغلال نفوذه المزعوم ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى.

بالفحص تبين صحة الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية

تكريم 21 طالباً وطالبة بصيدلة سوهاج أنهوا تدريبهم الصيفي في مجال الأدوية

حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول

حملات مكثفة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بمركزي دسوق والحامول

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

ضم 160 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد