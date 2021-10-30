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ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة

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ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أكاديمية بدون ترخيص بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى الحصول علىشهادات دراسية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحدالأشخاص بإدارة كيان تعليمى وهمى أكاديمية بدون ترخيص وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصولعلى شهادات جامعية وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية فى منح الدارسين دورات تعليميةتدريبية فى مجالات مختلفة ، وإصدار شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة ، وقد تمكن خلال ذلك منإستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية ، وبالتفتيش عُثر على مجموعة من الشهادات الدراسيةوإستمارات بيانات وطلبات إلتحاق لراغبى الإلتحاق بالأكاديمية وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية وعدد منالكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية وأكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية ومجموعة من صور المستندات الشخصيةالخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية.

كما أمكن الإستدلال على عدد ٢ من ضحاياه ، وبسؤالهما قررا قيام المتهم بالإحتيال عليهما والإستيلاء على مبالغ مالية منهما.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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