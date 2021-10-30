تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري.. وبديل ديانج

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تتوجه أنظار محبي ومتابعى النادى الاهلى، عند الثامنة مساء غد «الأحد» صوب ملعب السلام، لمتابعة مباراة فريقهم عندما يلتقى مع البنك الاهلى ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

وللمباراة حسابات خاصة عند القلعة الحمراء خصوصا بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في مباراتي الموسم الماضي وكانتا سببا مباشرا في ضياع اللقب من الاهلى، بعدما تعادل سلبيا في مباراة الدور الاول و1/1 في المباراة الثانية .

يدخل الأهلى المباراة بروح معنوية مرتفعه عقب الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى على الاسماعيلي برباعية نظيفه، شهدت تألق معظم لاعبي الفريق في مقدمتهم بيرسي تاو في أول مشاركة رسمية له، فضلا عن الاداء الطيب الذي قدمة اللاعبين طوال ال90 دقيقة .

ويسعى الجنوب أفريقي بيستو موسيمانى المدير الفنى للفريق لمواصلة العروض القوية وتحقيق فوز يناسب العرض الذي قدمة الفريق في الجولة الاولى امام الاسماعيلي.

وقرر موسيمانى اجراء بعض التغيرات في تكيل الفريق وقرر الدفع بحمدى فتحى في وسط الملعب بدلا من أليو ديانج الذي حصل على إنذارين في مباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلى.

ومن المتوقع أن يخوض الاهلى المباراة بتشكيل مكون من على لطفى في حراسة المرمى وعلى معلول وبدر بانون واكرم توفيق وأيمن أشرف في خط الدفاع وحمدي فتحى وعمرو السولية ومجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكسونى وبيرسي تاو.