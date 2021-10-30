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تفاجأ عريس وعروسة بوجود قائد نادي الزمالك «شيكابالا» في نفس مكان عقد قرانهما لذا قررا ألا يفوتا تلك الفرصة، فأوقفا الزفاف في انتظار اقتراب «شيكابالا» منهما حتى يلتقطا الصور معه وبارك لهما قائلًا: «ألف مبروك» ويردان عليه بـ«الله يبارك فيك».

وكانت العروس تضحك مُتفاجئة من الصدفة ومُعبرة عن سعادتها، وبالفعل لم يرحلا إلا بعدما حصلا على صورة مع قائد النادي الذي بدا سعيدًا بترحابهما به.

وخلال المقطع كادت العروس أن تسقط أثناء تحركها بسرعة منعًا للإطالة على «شيكابالا» وتوقفت لثانية لترتب خطواتها ثم استكملت طريقها.