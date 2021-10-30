الرئيس الروسي يدعو مجموعة العشرين للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا

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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجموعة العشرين المنعقدة في روما، للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال الرئيس الروسي في كلمة عبر الفيديو اليوم السبت، إن موقف روسيا متطابق إلى حد كبير مع مواقف دول مجموعة العشرين بشأن مكافحة الوباء.

وتابع: لم تتمكن جميع دول العالم حتى الآن من الحصول على اللقاحات والموارد الأخرى، ودعا إلى تطوير وتحديث آليات العمل لإنتاج اللقحات وذلك على خلفية تحور فيروس كورونا.

وأكد أن لقاح «سبوتنيك V» الروسي، حقق نتائج عالية ضد الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.