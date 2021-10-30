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الملك سلمان في قمة العشرين: الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا

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الملك سلمان في قمة العشرين: الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا الملك سلمان في قمة العشرين: الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تبعات جائحة كورونا

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قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في أعمال قمة العشرين عبر الاتصال المرئي ،في الجلسة الأولى بعنوان «الاقتصاد العالمي والصحة» لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها.

وأضاف بعد أكثر من 20 شهراً، لايزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها.،فبالرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها، ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات.

وفيما يتعلق بتعامل المملكة مع الجائحة؛ قال إن السياسات التي اتخذناها منذ بداية الأزمة؛ أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي.

وأضاف تشارك المملكة دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. وستواصل المملكة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة لدولنا.

وأكد أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

المصرى اليوم

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