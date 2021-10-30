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بعد أن نصحها الأطباء بالراحة أسبوعين .. تعرف على الحالة الصحية للملكة إليزابيث

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بعد أن نصحها الأطباء بالراحة أسبوعين .. تعرف على الحالة الصحية للملكة إليزابيث بعد أن نصحها الأطباء بالراحة أسبوعين .. تعرف على الحالة الصحية للملكة إليزابيث

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«الملكة بحالة صحية طيبة للغاية»، عبارة قالها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد أن تحدث إلى الملكة إليزابيث الثانية للإطمئنان عليها .

ونصح الأطباء الملكة بالاستجمام والراحة وتجنب الزيارات الرسمية لمدة أسبوعين على الأقل، مما أثار حالة من القلق على صحة الملكة، التي تعد الأكثر بقاء على عرش المملكة المتحدة .

وقال جونسون في تصريحات إلى القناة الرابعة إنه تحدث إلى الملكة الأربعاء الماضي، مضيفا :«تحدثت إلى الملكة وهي في حالة طيبة للغاية»، وذلك ردا على تساؤلات ومخاوف بشأن صحة إليزابيث، وفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت من بينها صحيفة دايلي ميل.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني :«يجب على الملكة أن تنفذ نصيحة أطبائها وأن تنال قسطا من الراحة، وهو الشيئ المهم، مردفا :» أعتقد أن البلاد كلها تتمنى لها السلامة«.

و تعد الملكة إليزابيث الثانية أقدم ملوك العالم، حيث ثار جدل واسع حول حالتها الصحية بعد أن ألغت عددا من الزيارات المقررة وقضت ليلة في المستشفى بسبب مرض غير محدد لكنه ليس مرتبطا بكوفيد-19، حيث كانت أول ليلة تقضيها في المستشفى منذ سنوات.

ولم تقم الملكة منذ ما يقرب من أسبوعين على آخر ظهور عام لها، سوى باجتماعين افتراضيين، في حين كان اللقاء الأخير يوم الخميس الماضي عندما قامت بتقديم ميدالية الملكة الذهبية للشعر، الشاعر الإنجليزي ديفيد قسطنطين، والذي كان في قصر باكنجهام .

ونشر قسطنطين مجموعة أعمال ذات مستوى عالمي تتمثل في 11 ديوانا شعريا، في حين مازحت الملكة قسطنطين بعد استلامه الميدالية متسائلة أين سيحتفظ بالميدالية، وهو مارد عليه الشاعر بأنه فخور بحصوله على الميدالية وسيضعها في مكان آمن.

المصرى اليوم