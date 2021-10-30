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دراسة: الأجسام المضادة التي تتكون في أجسام المتعافين من كورونا تختفي بعد 3 أشهر

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دراسة: الأجسام المضادة التي تتكون في أجسام المتعافين من كورونا تختفي بعد 3 أشهر دراسة: الأجسام المضادة التي تتكون في أجسام المتعافين من كورونا تختفي بعد 3 أشهر

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كشفت دراسة جديدة أن الأجسام المضادة التي تتكون في أجسام المتعافين من تختفي من بعد 3 أشهر فقط من الإصابة.

وأضافت الدراسة التي أجريت في معهد «كارولينسكا» السويدي، أن اللقاحات تزيد بشكل كبير من الأجسام المضادة بعد جرعتين، خاصة الجرعة الثانية التي لها دور كبير في الحماية من إعادة العدوى ومنع انتقالها، وفقا لقناة «العربية».

وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة، آنا سورينسن، إنها وزملائها توصلوا إلى معرفة جيدة بالاستجابة المناعية في الأماكن التي يصيبها الفيروس بعد فحص عينات من الدم والمسالك الهوائية.

وأضافت سورينسن أن مستويات الأجسام المضادة في الشعب الهوائية ارتفعت بعد جرعتين من اللقاح لدرجة أعلى مما كانت عليه خلال فترة الإصابة بالمرض، وهو ما أكده اكتشاف أن الأشخاص الذين لم يصابوا قبل التطعيم، لديهم مستويات أقل بكثير من الأجسام المضادة.

المصرى اليوم

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