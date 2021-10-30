على خلفية أزمة تصريحات جورج قرداحي.. الكويت تستدعي سفيرها من بيروت

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن استدعت وزارة الخارجية الكويتية، سفيرها من بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن القرار حول لبنان جاء استنادا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، متهمة لبنان بالإمعان في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون.

واستكر البيان عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.

وكانت كلا من السعودية والبحرين قد أعلنتا مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية، كما ترددت أنباء عن اتخاذ دول التعاون الخليجي الإجراءات نفسها.