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إعادة عرض حلقات مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» بدءا من الإثنين

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إعادة عرض حلقات مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» بدءا من الإثنين إعادة عرض حلقات مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» بدءا من الإثنين

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يعاد عرض حلقات مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» بطولة الزعيم عادل إمام يومياً في الثامنة مساء، بدءاً من الاثنين عبر شاشة قنوات «mbc ».

المسلسل يدور حول شخصية المُفكر اليساري والأستاذ الجامعي فوزي جمعة، الذي يتعرض للاعتداء بسبب مواقفه المعارضة للنظام، في الأحداث الساخنة خلال الشهر الأخير من عام 2010، أي قبل اندلاع الثورة ببضعة أسابيع، وينُقل على إثر هذا الإعتداء إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويضيء العمل الدرامي على رحلة «فوزي جمعه» في معارضته للنظام في حياته اليومية وداخل حرم الجامعة، وهو يشكّل مثالاً أعلى لمجموعة من طلابه، ويطلقون على منزله «بيت الأمة»، وفي الوقت ذاته هو محطّ انتقاد لمجموعة أخرى من الطلبه، إضافة إلى نقمة زملائه من أساتذة الجامعة عليه، واعتباره محرّضاً على الانقلاب.

ويجمع مسلسل «أستاذ ورئيس قسم» مع عادل إمام، كل من نجوى ابراهيم، وأحمد بدير، وأحمد راتب، وهيثم أحمد زكي، ومحمد الشقنقيري، وطارق عبدالعزيز، رشا مهدي، وطارق الإبياري، ومحمد عبدالرحمن، وصفاء الطوخي،أحمد حلاوة، وضياء المرغيني، وسعيد طرابيك، وسامي مغاوري، ويوسف فوزي، وعبدالرحمن ابو زهرة، ورشوان توفيق، وسميرة عبدالعزيز، وياسر على ماهر، ولقاء سويدان، ومحمد مرزبان، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

المصرى اليوم

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