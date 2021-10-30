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«مرضى نفسيين».. زوجة أمير طعيمة تدعم نور بعد تصريحات رضا

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«مرضى نفسيين».. زوجة أمير طعيمة تدعم نور عمرو دياب بعد تصريحات شيرين رضا «مرضى نفسيين».. زوجة أمير طعيمة تدعم نور بعد تصريحات رضا

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انتقدت المطربة المعتزلة جيني زوجة الشاعر أمير طعيمة الهجوم على نور دياب ابنة الفنانة رضا ونجم الغناء من قبل بعض المتابعين.
ووجهت «جيني» عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك» دعما لـ«نور»، بعد تصريحات والدتها شيرين رضا عن طبيعة عملها، وقالت: «البنت دي بالذات أخدت كمية تنمر غير طبيعي أنا شخصيًا ولا أي إنسان طبيعي يتحملها على ولاده!ففي حوار عادي جدا مع الممثلة شيرين رضا وبتتكلم بكل تهذيب وتلقائية عن بنتها ونقف كده عند بنتها لحظة، في اللقاء المذيعة بتسألها بنتك بتعمل ايه قالت وكلامها كان واضح جدا،بتعلم الناس البساطة وبتلبس بسيط من zara أو h&m، ومش بتلبس ماركات غالية مثال كذا وكذا وكذا!».

جيني طعيمة

وتابعت «جيني»: «البنت نيتها خير، مع العلم إن وضع باباها المادي يسمح لها تلبس من أغلي وأهم بيوت الأزياء ولو عملت كده عادي جدا، هي مش بتمد إيدها لحد وبتاخد من حد حاجة، ومع ذلك قالت هي بتحب البساطة، نروح أحنا عاملين ايه؟، نحرف الكلام ونقول شيرين رضا مش عاجبها وبتحرض البنات على عيشتها، وكلام فارغ».

- صورة أرشيفية

وتساءلت «جيني»: «هو أحنا بجد لأمتي هنحرف كلام الناس ونشوف الجانب الإيجابي من كل حاجة خصوصًا لو كانت بتتكلم بلغة بسيطة ومهذبة وعن بنتها الوحيدة ؟»، وتابعت: «للمعلومة، بقابل شيرين في مناسبات بعيدة جدا على فترات أبعد ومش صاحبتي عشان أقول كده، ولكن بشوفها لطيفة جريئة محبة للحياة وتعشق أبنتها وتتمني لها السعادة، فقط لا غير، مرضى نفسيين، #ما_تتعالجوا_وأعترفوا_إنكوا_مش_سويين..ربنا يهدي والله».


كانت الفنانة شيرين رضا قد قالت في لقاء تليفزيوني مؤخرا أن ابنتها تعشق البساطة وتعلم متابعيها ارتداء ملابس من ماركات معينة دون أن تحثهم على ارتداء أغلى بيوت الازياء مثل «شانيل».

المصرى اليوم

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