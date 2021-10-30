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الأنبا باخوم يلتقي بمجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال والسودان

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الأنبا باخوم يلتقي بمجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال مصر والسودان الأنبا باخوم يلتقي بمجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال والسودان

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التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمجلس نشاط إيمان ونور مقاطعة شمال والسودان، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون.

شارك في اللقاء الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي للمقاطعة، والأب أنطون فرنسيس، المرشد الروحي السابق لنشاط إيمان ونور، ومؤسس دار سيدة السلام بمساكن شيراتون، والأستاذ أشرف زخاري، منسق المقاطعة.

دار اللقاء حول الأنشطة المختلفة، التي يقوم بها نشاط إيمان ونور، كما تطرق الحديث أيضًا حول الإعدادات الخاصة بالاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس نشاط إيمان ونور بالعالم، وكذلك الاحتفال بمرور أربعين عامًا على تأسيس النشاط بمصر.

وقدم المجلس الشكر للكنيسة في شخص الأنبا باخوم على المساندة والدعم للنشاط، كما تحدث نيافته حول الرسالة الخاصة، التي يقوم بها نشاط إيمان ونور، والذي يكون فيه اللقاء مع شخص يسوع، الحاضر في إخوته الصغار.

المصرى اليوم

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