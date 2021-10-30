محافظ الغربية يتفقد تطوير ٣٢ شارع بمنطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى

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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، عدد ٣٢ شارع من الشوارع الجانبية بمنطقة أبوراضي بالمحلة الكبرى والتي يتم تطويرها بالجهود الذاتية، حيث تتم أعمال تركيب الانترلوك والبازلت بالشوارع مع مراعاة تصريف مياه الأمطار من خلال بالوعات صرف الأمطار بكل شارع.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه شارع العباسي القديم والذي سيتم رصفه وتطويره بوضع طبقة الانترلوك بجهود مجموعة من رجال الأعمال، كونه أحد الشوارع التجارية والحيوية الهامة بمدينة المحلة الكبرى، مثمناً الدور الكبير لرجال الأعمال الشرفاء من خلال مساهماتهم الفعالة على أرض الواقع في تطوير الشوارع الهامة بالمدينة، موجهاً حي ثان المحلة الكبرى بزرع أعمدة الإنارة بطول الشارع ليكتمل تطويره ومظهره الحضاري.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ والنائب محمود الشامي أعمال الرصف الحالية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تفقدا الأعمال بشارع جمال عبدالناصر والذي تستكمل به أعمال الرصف من وضع طبقة السن وتسويتها، حيث أكد المحافظ على مسؤول الرصف بضرورة ضبط ميول الشارع وتوزيع بالوعات صرف الأمطار والبلدورات على طول جانبي الشارع والذي يمتد بطول ١٦٠٠ متر ويربط منطقتي العلو وعبدالحي شاهين.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى من جهة منشأة البكري، حيث يتم وضع الكرات السابقة للصب إلى جانب العمل على إنهاء أعمال الخوازيق الحاملة للقواعد، حيث أكد المحافظ أن هذه التوسعة ستساهم في إنهاء كافة الاختناقات المرورية التي طالما عانت منها هذه المنطقة.