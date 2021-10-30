نائب: المنصة الإلكترونية لتنظيم سوق العمل خطوة جديدة لحفظ كرامة المصريين بالخارج

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قال النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو مجلس النواب، إن العمالة المصرية بالخارج تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عمال مصر في الداخل والخارج اهتماما كبيرا على كافة المستويات من خلال حزمة من القرارات أو التوجيهات المباشرة في هذا الصدد التي كان لها نتائج كبيرة خلال هذه الفترة.

وأكد عبدالله، أن القيادة السياسية وجهت بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، فضلا عن الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم، خاصة وأن العامل المصرى هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، بالإضافة لتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا منهم عبر جملة من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنصة الإلكترونية التي تعمل وزارة القوى العاملة على الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بها لتنظيم عمليات العرض بسوق العمل تساهم بقوة في حصول العامل المصرى على فرصته كاملة في فرص العمل المطروحة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية كما تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحول الرقمى والمكينة التي شرعت الدولة خلال السنوات الأخيرة في التحول إليه، بالإضافة إلى المساواة في الحصول على فرص العمل.