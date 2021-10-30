عضو بـ«النواب»: الإقبال الكبير على الجناح المصري في «اكسبو 2020» يؤكد النهضة والتطور الذي تشهده البلاد

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ماشهده الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، من إقبال كبير واشادات مختلفة يؤكد المجهود الذي بذل في اعداده والدقة في شكل التنظيم والمحتوى.

وأضاف زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم السبت: «نجاح الجناح المصرى هو فخر لكل المصريين، حيث يؤكد حجم التطور والنهضة التي تعيشها البلاد، والجناح المصرى يمتد على مساحة ألف متر مربع، بتصميم مميز للغاية للمهندس المعماري حازم حمادة، ويحكي التاريخ المصري والذي يعد أقدم تاريخ في العالم، حيث يمتد إلى 7 آلاف عام، بما يتضمنه من انجازات في مختلف المجالات مثل الطب والهندسة والفلك وكافة العلوم.»

وتابع عضو مجلس النواب: «أى مواطن مصرى يشاهد ذلك الجناح وما يضمه من محتويات، ينتابه شعور بالفخر بمصريته وانتماءه لتلك الحضارة، التي واصلت إنجازاتها وتطورها ونهضتها حتي وصلت إلى ما نعيشه الان في الجمهورية الجديدة».